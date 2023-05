La Lega Serie A ha anticipato Inter-Atalanta alla sera di sabato 27 maggio, tre giorni dopo la finale di Coppa Italia con la Fiorentina di mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta manifesta il proprio disappunto: "È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. Così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari".



TV - Domani alle ore 18 l'Inter gioca a Napoli. Visto che dal 28 al 4 giugno i nerazzurri hanno la loro prima settimana totalmente “libera” da oltre un mese, il club del presidente Zhang si aspettava maggiore comprensione: già una scelta domenicale non avrebbe causato questo malumore e, invece, hanno pesato le esigenze televisive.



I VIOLA - Pure la Fiorentina, avversaria di Coppa Italia mercoledì 24, ha gli stessi problemi di compressione nello stesso periodo: anche Italiano manda in campo i suoi domani, a Torino, e poi 72 ore dopo la prima finale, ospita al Franchi la Roma. Questa scelta, però, è più obbligata, a causa della finale di Europa League dei giallorossi a Budapest il 31 maggio.