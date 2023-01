Niente Inter-Atalanta per Milan Skriniar. Il difensore slovacco non dovrebbe andare neanche in panchina ma dovrebbe accomodarsi in tribuna per la sfida di Coppa Italia a San Siro tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero Gasperini.



Ore particolari per Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain che negli ultimi giorni ha provato il tutto per tutto per portarlo subito a Parigi, con l'Inter che ha tentato di prelevare il suo sostituto proprio dall'Atalanta, quel Merih Demiral già cercato in estate.