Inter-Atletico Madrid, MOVIOLA LIVE: mani Molina, Lautaro chiede un rigore

Redazione CM

Inter e Atletico Madrid si affrontano a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League: calcio d'inizio alle 21, arbitra il rumeno István Kovács, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



I DIFFIDATI DELLE DUE SQUADRE - Sono tre i giocatori dell'Inter diffidati e a rischio squalifica per la partita di ritorno in caso di ammonizione: Lautaro Martinez, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan. Solo uno per l'Atletico: Samuel Lino.



INTER-ATLETICO MADRID martedì 20 febbraio 2024, ore 21



Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Quarto ufficiale: Horațiu Feșnic (ROU)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Cătălin Popa (ROU)



PRIMO TEMPO



13' - L'Inter chiede un rigore: conclusione al volo dal limite di Lautaro, il pallone viene deviato da Witsel e sbatte sul braccio di Molina. L'arbitro non concede, il VAR non interviene.