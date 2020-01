L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud è finito ai margini delle idee di Lampard, relegato sempre di più in panchina, e vuole cambiare aria anche per mettersi in mostra in vista degli Europei. L’Inter fa sul serio per il francese, vuole regalare a Conte quel vice-Lukaku che tanto ha chiesto in estate, ma nelle ultime ore si è inserita una nuova squadra. Secondo il Telegraph, il Newcastle vorrebbe prendere Giroud in prestito per il resto della stagione.