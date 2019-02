Joachim Andersen è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima estate. I nerazzurri, però, devono guardarsi dalla concorrenza del Tottenham per il difensore della Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, l'avvocato Romei durante un recente viaggio a Londra ha incontrato la dirigenza degli Spurs, comunicando la valutazione di 25 milioni di euro del centrale.