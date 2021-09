Il “Tucu” Correa non ha subito conseguenze gravi in seguito al trauma contusivo, ma Simone Inzaghi deciderà solo all'ultimo minuto se sarà il caso di aggregarlo al gruppo per la sfida di domani sera tra Inter e Fiorentina. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Joaquin Correa sta meglio, anche se la botta al bacino fa decisamente male. Il giorno dopo la grande paura è stato passato dall’argentino ad Appiano dove chi ha partecipato alla sfida contro il Bologna ha partecipato a una seduta di scarico. Già gli esami fatti all’Humanitas di Rozzano la sera prima avevano escluso fratture al bacino, ma per essere arruolabile per la trasferta di domani a Firenze bisognerà vedere come il Tucu smaltirà il problema. Una decisione definitiva verrà presa all’ultimo minuto, ma è chiaro che in assenza di evidenti miglioramenti l’argentino verrà risparmiato”.