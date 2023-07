Cresce il debito del presidente dell'Inter Steven Zhang nei confronti di Oaktree, fondo californiano, dopo il finanziamento del maggio 2021 utilizzato per il club. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza, il finanziamento da 275 milioni con interessi al 12% e scadenza il 20 maggio 2024 prevede l’aumento dell’esposizione in base agli interessi annui, accumulati nel tempo e il cui pagamento avviene alla scadenza del contratto di finanziamento.



GLI INTERESSI AUMENTANO - Nel dettaglio, secondo quanto emerge dai documenti ufficiali, la cifra dell’esposizione è salita a quota 329,6 milioni di euro, rispetto ai 292,1 milioni del 31 dicembre 2021, visto che sono maturati interessi per 37,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 21,1 milioni del 2021. A questi, si aggiungeranno anche gli interessi legati al 2023 e ai mesi del 2024 fino al 20 maggio, data entro cui il prestito dovrà essere ripagato per intero.



IL RISCHIO FINALE - Se la proprietà cinese non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano quindi Grand Tower, la holding tramite cui Zhang ha ottenuto il finanziamento, in una struttura dell’operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott.