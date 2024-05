Ultima chiamata per l'Europa.in scenaallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è il match conclusivo della. I viola di Vincenzosi presentano alla sfida galvanizzati dalla seconda finale di Conference League consecutiva raggiunta e cercano punti buoni per mantenere contatto col treno europeo anche in campionato, con il Napoli distante solo un punto e una partita da recuperare a giugno con l'Atalanta, che può tenere vivi anche i discorsi in chiave Europa League. Dall'altra parte I brianzoli di Raffaele Palladino stanno attraversando un periodo di flessione e vogliono ritrovare una vittoria che manca ormai da quasi due mesi, oltre a portarsi a -2 proprio dai toscani.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Fiorentina-MonzaTerracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All. ItalianoDi Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, Mota, Zerbin; Djuric. All. PalladinoZufferli (Udine)

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.