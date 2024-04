Inter, Ausilio: 'Devo tutto a Moratti, ma Zhang è fantastico. Dalla finale di Champions una squadra migliore'

L'si gode lo Scudetto numero 20 ma pensa già al futuro: "Il prossimo sogno? Confermarsi e lottare sempre".Dalla festa per il Tricolore nel centro di Milano, il direttore sportivo nerazzurroha parlato anche a Rai Sport, ribadendo le emozioni per la serata: "Una cosa pazzesca, mai vista. Sono all'Inter da tanti anni e fortunatamente abbiamo vinto titoli, trofei, Triplete e Champions. Ma quello che è successo a Milano per questo Scudetto è indescrivibile. Forse aver vinto uno Scudetto nell'era del Covid ha represso una gioia che è esplosa oggi".

- "Cambia perché comunque sono due realtà diverse. Devo tutto il mio percorso alla famiglia Moratti soprattutto nei primi anni, Massimo mi ha permesso di lavorare vicino a Marco Branca e di fare tanta esperienza. Quello che ho visto con loro mi è servito ad imparare: sono stato vicino ad allenatori e dirigenti importanti e un presidente fantastico, questo mi ha permesso di fare esperienza che sto mettendo a disposizione per questo nuovo progetto di Steven Zhang, anche lui presidente diverso ma fantastico".

- "Non c'è un merito di una singola persona, ma c'è un lavoro di squadra importante. Abbiamo uno scouting che funziona, un ad e un ds con un vice ds. Siamo un gruppo importante, c'è una grande sinergia tra noi e stiamo bene insieme. Questa Inter è una grande famiglia, ci aiutiamo l'uno con l'altro e i i risultati sono questi. Anche grazie al lavoro che poi ha fatto questa squadra con questo allenatore; in campo vanno i ragazzi e il merito è soprattutto loro".- "La magia è in quello che stiamo vedendo, abbiamo un popolo pazzesco e tutta questa energia l'abbiamo sentita da subito come responsabilità e determinazione. Questa gente voleva la seconda stella prima del Milan e noi abbiamo voluto fortemente quest'obiettivo".

- "Confermarsi e lottare sempre. Vince una sola, alla fine vogliamo essere sempre lì, lottare fino alla fine come fatto in Champions l'anno scorso. Abbiamo perso ma probabilmente da lì è nata un'Inter migliore".