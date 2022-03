La rosa dell'Inter non è una rosa all'altezza per gestire tre competizioni e non in panchina un uomo che possa far rifiatare Barella, è per la Gazzetta dello sport il vero peccato originale.



“Che abbia un passaggio a vuoto è quasi fisiologico, che l’Inter invece in organico non abbia un alter ego in grado di concedere riposo a Nicolò è invece un peccato originale che pure era stato individuato, ma che non è stato corretto nel mercato di gennaio. Lo sarà certamente d’estate, il nome di Davide Frattesi non circola a caso anche se non sarà semplice andare a dama con il Sassuolo. Non è semplice, per la verità, neppure uscire da questo tunnel in cui si è infilato Barella”.