A margine della cena di mercato insieme a Dario Baccin ed alcuni collaboratori di Pastorello, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, si è fermato a parlare con i giornalisti presenti per fare il punto della situazione sulle principali trattative di mercato che riguardano la società di corso Vittorio Emanuele.



“L’offerta del Napoli per Handanovic? Non è assolutamente vera. Se Politano mi piace? Mi piacciono molte cose belle e per lui ha già parlato il suo agente. Nainggolan piace a Spalletti? Non piace solo a lui e comunque piace anche alla Roma”. Ultima battuta su Cancelo e Rafinha: “La speranza è l’ultima a morire”