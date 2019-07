Intercettato dai cronisti presenti fuori dal ristorante Cavallini, il direttore sportivo dell'Inter Pieroha così parlato del mercato nerazzurro: "Ero a cena con un amico, Daniele Pradè, non con la Fiorentina. Non abbiamo parlato di alcun calciatore.". Nessuna risposta alle altre domande, tra cui quella relativa a Rebic, possibile nome per il fronte offensivo nerazzurro.