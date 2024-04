Inter, Ausilio: 'Sarà un mercato diverso dall'anno scorso. L'obiettivo era la seconda stella prima del Milan'

il direttore sportivo, ha concesso un'altra intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha celebrato la vittoria del 20esimo Scudetto, quello della seconda stella e in cui ha anche anticipato i piani mercato per la prossima stagione del club nerazzurro."Pensare ad un ingrediente solo diventa difficile... C'è stata grande disponibilità fin da subito, fin dal Giappone, con in testa un unico obiettivo: vincere il campionato e portare a casa la seconda stella prima del Milan""Noi ci sentivamo forti ma allo stesso tempo umili, sapevamo che la squadra era stata fatta con i giusti criteri nonostante i tanti cambi. Grande lavoro dello chef Simone Inzaghi, c'è stata tanta fatica e la soddisfazione è enorme".

"Avevo qualche capello quando ho iniziato... Questo è il momento più bello perché l'ultimo e perché ha il significato della seconda stella, che arriva dopo anni difficili che io ho vissuto. Ho lavorato con tre proprietà, ho fatto una lunga esperienza e ora me la godo. E' giusto prenderci i meriti per questo successo"."Se dico che il mercato è finito ci credete? Preoccupazione non ce n'è. Qualcosa abbiamo fatto, inutile nascondere il segreto di Pulcinella. Abbiamo già preso due calciatori forti che si inseriranno in un gruppo forte".

"Non faremo una rosa troppo larga, il mister è stato bravo a dare spazio a tutti e questo lo puoi fare solo se hai l'equilibrio ed il numero giusto. Vogliamo aggiungere qualcosa, non sarà un mercato come lo scorso anno in cui abbiamo cambiato tantissimo e può darsi che si faccia davvero poco".