Nessuna vittoria nelle ultime quattro gare: così l'è scivolata rapidamente dal secondo al quinto posto in classifica, addirittura fuori dalla zona Champions. La sfida di San Siro contro il Monza, che arriva in mezzo al doppio confronto europeo con il Benfica, diventa così una gara da successo obbligato per gli uomini di Inzaghi, che appaiono nettamente favoriti: l'«1» si gioca a 1,44, contro la vittoria dei brianzoli a 7. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 4,50. L'Over è avanti a 1,74, mentre un esito con meno di tre reti vale 1,98. Prevale anche il Goal a 1,76, contro il No Goal a 1,95. Lautaro Martinez è attualmente a quota 14 reti in campionato (l'ultima il 5 marzo contro il Lecce), vicinissimo a raggiungere le 15 marcature per la terza stagione consecutiva: l'argentino a segno si gioca a 2,20, mentre la doppietta paga 7 volte la posta. Dall'altra parte, Andrea Petagna non è mai riuscito a bucare la porta interista: nella gara di sabato un suo gol è proposto a 6. Trasferta non facile per il Milan, che scende in campo a Bologna e vede i tre punti a 2,45. Successo possibile anche per gli emiliani, per cui la vittoria paga 3 volte la posta. Leggermente più alta la quota del pareggio a 3,10. Al Dall'Ara in pole c'è l'Under a 1,58, contro l'Over alto a 2,25. Più equilibrio tra Goal, a 1,93, e No Goal a 1,78. Il Napoli cerca i tre punti che varrebbero un altro piccolo passo verso lo scudetto, in attesa del ritorno di Champions proprio contro il Milan: al 'Maradona', contro il Verona in piena zona retrocessione, l'«1» è visto a 1,52, mentre la vittoria gialloblu si gioca a 6,50. Alto anche il pareggio a 4,10. Domenica alle 18 la Juventus fa visita al Sassuolo: le quote di Stanleybet spingono per il successo dei bianconeri, fissato a 2,05, mentre l'«1» è visto a 3,60, poco più alto della «X» a 3,40. Nell'anticipo del venerdì, la Lazio affronta lo Spezia e sogna un altro successo per confermarsi saldamente in seconda posizione: le quote assistono gli uomini di mister Sarri, proposti vincenti a 1,79 rispetto alla vittoria dei liguri, che si attesta a 4,60. Il segno «X» si gioca invece a 3,50. Quote da Under al 'Picco', dove l'esito con meno di tre marcature è visto a 1,64 contro l'Over a 2,13. Alto anche il Goal, fissato a 2,02, mentre il No Goal è offerto a 1,71. Sull'altra sponda del Tevere la Roma affronta l'Udinese all'Olimpico: il successo dei giallorossi, attualmente terzi, vale 1,87, contro quello friulano a 4,40. Alta anche la quota del pareggio a 3,40.