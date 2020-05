La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter in attacco. Il Barcellona è sempre in pressing su Lautaro, che nella mente dei nerazzurri potrà essere sostituito col tedesco Werner del Lipsia. Intanto il PSG valuta di riscattare Icardi e l'Inter è in trattativa con un altro centravanti in forza al club francese: l'uruguaiano Cavani, in scadenza di contratto e tornato d'attualità dopo i rinnovi di Giroud e Mertens con Chelsea e Napoli. In uscita Alexis Sanchez è destinato a tornare al Manchester United.