La trattativa con l’Atalanta per Zapata fatica a sbloccarsi e l’Inter ha l’obbligo di guardarsi attorno per non farsi trovare impreparata. La prima giornata di campionato andrà così, con Lautaro squalificato e Sanchez infortunato, Inzaghi avrà a disposizione solo Dzeko, Pinamonti e il giovane Satriano, ma per le prossime sfide sarà necessario rendere il reparto offensivo più folto ed entro lunedì Ausilio e Marotta vogliono una risposta definitiva per Zapata.



BALLOTTAGGIO - I nomi in alternativa al colombiano sono due: Joaquin Correa e Marcus Thuram. Inzaghi si è speso per il primo, lo conosce e vorrebbe nuovamente allenarlo all’Inter, ma da viale della Liberazione sono orientati verso la punta francese, che piace di più in proiezione futura. Ausilio e Marotta sono sicuri che il figlio d’arte possa definitivamente esplodere da qui a breve e i dialoghi con Raiola sono già stati avviati.



NESSUN DUBBIO SUL RUOLO DI THURAM - Servono 30 milioni di euro per convincere il Borussia Monchengladbach a privarsene, i nerazzurri sono pronti a presentare un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. In viale della liberazione non c’è alcun dubbio neanche in merito al ruolo: Thuram ha giocato spesso da esterno offensivo ma ha i mezzi fisici e tecnici per giocare anche da prima o seconda punta. L’Inter aspetterà Zapata ancora per qualche giorno, poi romperà gli indugi e se anche Inzghi si convincerà del tutto, i nerazzurri andranno senza esitazione su Marcos Thuram.