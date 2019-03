La corsa Champions entra nel vivo: Lazio ed Inter domenica sera si affronteranno in quella che potrebbe essere quasi una partita da dentro o fuori. I biancocelesti devono rimanere attaccati al treno Champions, i nerazzurri possono allungare, l'opportunità è ghiotta.



CORSA CHAMPIONS - Ne parla anche il noto tifoso dell'Inter Paolo Bonolis, un po' preoccupato di fronte alla Lazio: “La Lazio è l’avversario peggiore che l’Inter potesse incontrare, si tratta di una squadra rognosa. Gioca molto sulle ripartenze e pressa molto a centrocampo. All’andata l’Inter ha vinto 3-0 ma mancava un giocatore fondamentale come Lucas Leiva in casa biancoceleste. Sono due squadre differenti: l’Inter tende a essere molto aggressiva e a schiacciare l’avversario. La Lazio tende ad aspettare per poi ripartire. Si tratta di una partitaccia che entrambe le squadre possono portarsi a casa con il punteggio pieno, magari però esce fuori un pareggio che va bene a tutti quanti”.