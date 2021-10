Intervistato da Radio Radio, l'ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta, ha parlato del ritorno all'Olimpico da parte di Simone Inzaghi.



"Penso che dopo 20 anni verrà accolto con applausi. Provare situazioni diverse è anche normale. È giusto che venga accolto bene. In palio ci sono tre punti che per entrambe le squadre sono importanti: l’Inter per rimanere in alto, mentre la Lazio per riscattare Bologna. In più possono esserci molte polemiche dopo, è meglio lavorare in un ambiente tranquillo”.