La Gazzetta dello Sport analizza la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro e spiega come tutte le parti in causa stiano correndo dei rischi.



“La pandemia ha dilatato i tempi della stagione e anche quelli della trattativa stessa: non si ancora come finirà, siamo in una fase di stallo dopo il rifiuto interista dei 50 milioni e due contropartite. Quel che è certo è che il Barcellona aveva manifestato il suo interesse per il Toro già lo scorso inverno. E che ben diverso sarebbe stato per i due club, nello specifico l’Inter, poter gestire un affare - al netto di come poi andrà a finire - a stagione agonistica terminata, senza rischi annessi. Perché in questa storia, da qui in avanti rischiano tutti, nella trattativa hanno tutti da perdere a pensarci bene, qualsiasi sia il punto di vista. Basti pensare al calciatore, probabilmente maturo oltre i 22 anni della sua carta d’identità, che straordinariamente bene fin qui ha saputo gestire la pressione di trovarsi un giorno sì e l’altro pure al centro dell’attenzione. Ma ora che tornano le partite, sarà in grado di fare altrettanto? La risposta non è scontata. Non lo sarebbe per un calciatore esperto, figurarsi per uno al secondo campionato in Europa”.