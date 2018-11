Dopo due minuti sventa in volo plastico il tiro a giro di Dembele. Un suo pericoloso passaggio con i piedi innesca Suarez che però lo grazia. Si distende sul rasoterra di Coutinho e compie un miracolo sul tentativo ravvicinato di Suarez. Nella ripresa mura due volte ancora Coutinho e una volta Dembele. Prende tutto.Spinge con buona gamba e anche in copertura si mostra attento. Titolarissimo di questa Inter.Nella sua partita un solo errore: entra con poca decisione su Coutinho che scappa in contropiede e serve Malcom per il gol dell’1-0Timidezza, questa sconosciuta. Dembele lo punta continuamente e continuamente viene respinto, duello dopo duello.Si inserisce in area a raccogliere un cross basso di Perisic e di sinistro spara alto. Malcom lo punta e lo brucia in occasione del gol ospite.Sbaglia numerosi appoggi in verticale e fatica a mantenersi a galla ma in mischia è sempre lui quello che riapre sempre i giochi quando sembrano chiusi. In area di rigore apre le acque per la rete di Icardi.Corsa e qualità, armi ormai irrinunciabili per l’Inter di Luciano Spalletti, che si riflette nelle sue giocate.(Dal 40’ s.t.Pochissimi minuti a disposizione, suo il cross che porta al pareggio che sembrava ormai irraggiungibile).Prezioso sostegno in copertura per Vrsaljko. Su cross di Perisic stringe in area e va a colpire di testa ma non trova il bersaglio grande.(Dal 35’ s.t.Primo tempo di enorme sofferenza, il Ninja ha riassorbito il guaio alla caviglia ma i ritmi non sono quelli adatti a una sfida come quella contro il Barcellona(Dal 18’ s.t.Un’apertura in sforbiciata da lustrarsi gli occhi, poi corsa e qualità in palleggio. Nelle giuste dosi è una risorsa fondamentale per Spalletti)Sgasa come nelle giornate migliori ma la precisione negli ultimi 30 metri latita ancora. L'insufficienza è più per quello che potrebbe fare e non fa.La serata non è di quelle più semplici perché la squadra fatica a recapitargli il pallone, così scende a far spallate. Al primo pallone vagante riveste immediatamente i panni da animale d’area di rigore e punisce anche il Barcellona, perché lui è così: non fa sconti a nessuno.L’Inter ha coraggio, non si arrende. Riagguanta il pareggio e rispetto all’andata può essere più contento anche perché la sua squadra soffre ma non rinuncia a giocare.Mai seriamente impegnato, non può nulla sulla rete di Icardi.Se Perisic non punge non è perché lui lo contiene bene, anzi. Il croato gli scappa spesso e volentieri, ma è impreciso. In diagonale su Icardi, lascia sgusciare l'argentino che trova il gol del pareggio.Contiene senza affanni le avanzate avversarie, anche perché Icardi è spesso solo e i centrocampisti nerazzurri raramente accompagnano l’azione.Come il compagno di reparto. Tenta anche la sortita in area avversaria, una sua specialità, ma di testa spedisce alto.Non riesce a penetrare tra le maglie avversarie, ma dalla sua parte c’è Politano che lo costringe a stare basso.Sparisce spesso dai radar di Nainggolan e quando riappare sono dolori. Lambisce il palo con un bel tiro dalla distanza. Rischia il secondo giallo per fallo su Brozovic, l’arbitro lo grazia.Diligente e intelligente, non è certo una novità e per questo l’Inter prova ad alzare l’intensità del pressing quando il Barcellona lo cerca.Meno frizzante rispetto alla gara d’andata. Maestro nel gestire il possesso, ma Valverde lo sostituisce per inserire maggiore pericolosità negli inserimenti.(Dal 28’ s.t.Veloce nel gioco di gambe ma troppo testardo nel cercare con insistenza l’uno contro uno.(Dal 35’ st: Il primo pallone che tocca lo trasforma in rete. Un gol che è per lui anche una liberazione viste le difficoltà incontrate in Spagna nel periodo di adattamento.Sul mancino l’occasione buona per l’1-0, ma sbaglia clamorosamente la mira. Sfiora il gol da fuoriclasse con una sensazionale giocata in pallonetto, poi sbaglia una palla facile facile a due passi da Handanovic.Danza sul pallone con grazia e confidenza, portandosi a spasso anche due o tre avversari. Cerca con insistenza la porta avversaria ma i suoi tentativi sbattono sempre sul muro interista.Il Barcellona domina per qualità del gioco, ma non concretizza e continua a subire gol.