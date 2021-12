Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, tornando sull'episodio dell'espulsione rimediata al Bernabéu contro il Real Madrid: "E' stata una spinta. Ho sbagliato a reagire in quel momento anche perché non è stato un bel gesto per tutti quelli che guardavano. Ho reagito a una provocazione, potevo evitare non cadendo nel tranello come poteva evitare Eder Militao. Io comunque ho chiesto scusa, ho parlato con lui e con l'arbitro. Io ho ritenuto di dover scusarmi indipendentemente da questo, poi se avranno piacere a darmi solo una giornata di squalifica sarò contento. Giocare nell'Inter è sempre un orgoglio, il capitano è ora Samir Handanovice se lo merita. Io sono solo un ragazzo che cerca di dare il massimo".