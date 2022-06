Pagella da 6,5, questo il giudizio che la Gazzetta dello Sport ha riservato al centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella.



Barella 6,5: “Spinazzola cross, Barella gran gol da fuori: sembra l’Euro, è la Nations. Non soltanto gol. Spreca meno fiato in corse inutili, si “sente”, anche se non è continuo. Peccato per il giallo”.