Amici, prima che compagni di squadra. Inseparabili. Ma per davvero.commenta di continuo il centrocampista croato, col quale scherza dalla mattina alla sera. In campo però si fa sul serio, e guai a sbagliare. L'Inter di Inzaghi guarda tutti dall'alto verso il basso e intanto Marotta è al lavoro per pianificare il futuro.- Di questi tempi il capitolo rinnovi è un argomento caldo da quelle parti: dopo le firme di Lautaro e Barella, i nodi da sciogliere sono quelli di Perisic e proprio Brozovic, entrambi in scadenza di contratto.- ha raccontato Barella durante il Gran Galà Gazzetta Adwards - e lo sta dimostrando nel modo spettacolare in cui sta giocando". Parole d'amore di Nicolò, che in qualche modo invita il croato a rimanere in nerazzurro.- Solo indirettamente però, perché: "Siamo molto amici perché non parliamo mai di queste cose". Eccolo, il segreto. Vietato parlare di calcio fuori dal lavoro. Brozovic però di rinnovo ne parla eccome, e lo fa con l'ad nerazzurro Beppe Marotta:. Dalla società filtra ottimismo e fiducia per una chiusura positiva della trattativa, la volontà comune è quella di prolungare il contratto. Perla felicità dell'amico Barella.