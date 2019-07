Nicolò Barella nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche di rito per diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Sbarcato ieri a Milano l'ex Cagliari ha già le idee chiarissime sul proprio futuro.



Secondo il Corriere dello Sport la nuova casa di Barella sarà un appartamento in zona City Life, uno dei quartieri più in voga di Milano, vicino alla sede nerazzurra e in cui vivono già D'Ambrosio, Candreva e non solo.



La scelta più importante sarà invece quella del numero di maglia. Il suo desiderio è quello di mantenere il numero 18 che lo ha visto protagonista di queste stagione e in Nazionale. Per questo Barella chiederà ad Asamoah se è disponibile a cedergliela.