Inter, Barella: 'Chiedo scusa per l'episodio del rigore contro il Genoa'

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei nerazzurri per 1-0 sul campo del Bologna: "Bisogna fare i complimenti al Bologna, è una squadra forte e meritano di essere dove sono in classifica. Ma facciamo anche i complimenti a noi stessi, abbiamo dato tutto, sapendo soffrire contro una squadra forte. Non sempre si può giocare bene, ma siamo felici perché stiamo facendo un percorso incredibile. Siamo un gruppo fantastico, dove c’è competizione ma nessuna invidia. Per arrivare all’obiettivo c’è bisogno di questa atmosfera”.



LA CHAMPIONS - Barella poi getta uno sguardo all'Atletico Madrid, avversario la prossima settimana nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "Simeone dice che faranno di tutto per vincere? È normale che Simeone voglia vincere e dare tutto per superarci, ma anche noi. La Champions è una bellissima competizione, speriamo di arrivare fino alla fine come lo scorso anno”.



LE SCUSE - Poi, sull'episodio del rigore tanto discusso contro il Genoa nella scorsa giornata di campionato: "Nella partita col Genoa tutti mi hanno additato come simulatore per il rigore: ho sbagliato nella reazione e chiedo scusa per quel momento: a volte in campo hai voglia di vincere e fai ciò che non bisogna fare. Tutto qui, chiedo scusa".