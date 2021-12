Seduto a terra con la schiena impolverata adagiata al muro, eppure con gli occhi rivolti all’orizzonte e alla prossima sfida.i, neanche quando ne avrebbe bisogno. Ma la verità è che,cagliaritano, perché le alternative garantiscono forse la metà del suo apporto. E allora sì che diventa un problema.L’insidia di poter perdere il posto da titolare agisce da stimolo sulla soglia dell’attenzione, ma questa è una percezione totalmente assente per il classe ’97.Non è sicuramente un caso se Barella in questi anni ha saputo conquistare tutti, per primi i tifosi interisti, che anche dopo l’espulsione di ieri hanno preso le sue difese sui social. Nessuno si azzardi a criticarlo, perché per mesi è stato il polmone e la scintilla dell’Inter. Ha sempre lasciato tutto in campo e probabilmente adesso sta solo pagando la sua generosità.Come neanche alcune sue attitudini sul campo da gioco.Barella è arrivato dal Cagliari con l’etichetta di calciatore irruente, troppiProteste e falli inutili in momenti morti della partita.e per bloccarne l’ascesa, probabilmente, sarà necessario un piccolo bagno d’umiltà.Sbracciare per un passaggio sbagliato o mancato da parte di un compagno, non è atteggiamento maturo. Così come inseguire in campo il proprio istinto lasciando alle spalle buchi pericolosi in cui gli avversari si infilano. Perché. Il suo interismo è innegabile, ma l’esempio da dare in campo non è solo quello della corsa e del dinamismo.a ricoprire certe cariche., che potrebbe addirittura costargli le due gare degli ottavi. Un danno grande per lui e per l’Inter,