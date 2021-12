Simone, allenatore dell, parla a Sky dopo la partita persa dai nerazzurri 2-0 contro il: "Molto rammarico per un primo tempo secondo me fatto bene, con personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma purtroppo siamo andati al riposo sotto di un gol. Torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu. Chiaramente volevamo fare un risultato diverso però ci servirà tantissimo per le nostre esperienze future"."Ha fatto un errore grave ma il ragazzo è intelligente, ha capito l'errore ma alla fine della gara ha già chiesto scusa all'allenatore, allo staff ma soprattutto ai suoi compagni.Avevo fatto i cambi e rimanere con uno in meno qui a Madrid, si è complicato tutto. Non doveva farlo però gli servirà per esperienza e soprattutto speriamo che non capiti più a lui e a nessun altro suo compagno"."A livello di gioco abbiamo sviluppato bene. Abbiamo creato tantissime situazione, l'unica pecca è aver chiuso il primo tempo sotto 1-0. Anche nel secondo tempo eravamo entrati in campo bene, era la sesta partita di fila, avevamo qualche giocatore un po' stanco ma per la prestazione c'è poco da dire. Nelle partite con il Real Madrid le abbiamo fatte bene tutt'e due ma le abbiamo perse. Evidentemente dobbiamo fare qualcosa di più"."Torniamo da Madrid con tante cose buone ma senz'altro quello che ci interessava era il risultato. Ora ci rituffiamo in campionato, siamo in un ottimo momento. Dobbiamo continuare perché già domenica sera sarà una partita importante e non semplice da affrontare"."Vediamo dai risultati di domani. Ci sono squadre fortissime, una vale l'altra. L'importante sarà arrivare, quando sarà il momento, nella condizione migliore".