Un gol e un'altra prestazione super. La stagione dinon sembra volersi chiudere mai e dopo la salvezza col Cagliari e la conferma con la Nazionale di Roberto Mancini, sarà protagonista anche con l'Under 21 di Gigi Di Biagio. In mezzo? Inevitabilmente il mercato perché il centrocampista classe 1997 è a un passo dal diventare un nuovo calciatoreNella serata di ieri, in mixed zone post vittoria sulla Grecia marchiata anche da un suo gol, Barella ha preso tempo, non sbilanciandosi sul suo futuro ma confermando che i rumors attorno a lui siano veritieri:Vi abbiamo raccontato che le prossime ore saranno quelle decisive ed è così perché domani a Milano arriverà per l'occasione il presidente del). In Lega Calcio incontrerà l'ad nerazzurro Beppepoi, verosimilmente i due raggiungeranno i direttori sportiviper chiudere la trattativa.La valutazione complessiva sarà di 50 milioni di euro con l'Inter che inserirà delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Ai sardi piace moltissimo l'italo-brasiliano, quest'anno passato al Jiangsu Suning (la società cinese del gruppo) e nell'affare potrebbe essere inserito anche il cartellino di. Il centrale quest'anno in prestito a Parma può arrivaree insieme a lui non è escluso possano alla fine essere inseriti i cartellini di Yanne Lorenzoentrambi seguiti dal Cagliari con grande attenzione.