Non a caso i 40 milioni chiesti da Giulini non hanno frenato le trattative e dopo qualche intoppo, il calciatore ha raggiunto Milano. Da Ausilio a Marotta, fino a giungere a Conte e Oriali, tutti hanno voluto condurre in porto l’affare. E dopo pochissimi allenamenti svolti agli ordini del tecnico salentino,hanno immediatamente sentenziato uomini della società.. Ai tempi poteva sembrare un giudizio affrettato, ma il tempo ha dato un peso e una credibilità diversa a quelle parole. Perché oggi Barella è un punto fermo di Antonio Conte all’Inter e di Roberto Mancini in Nazionale. L’ex Cagliari cresce partita dopo partita e per lui sono arrivate anche le belle parole di Marco Verratti: “Ogni volta che lo vedo, diventa sempre più forte”, ha spiegato il centrocampista del PSG.Sensazione che abbraccia anche chi lo osserva in nerazzurro. Dopo il fisiologico periodo di adattamento, infatti, Barella ha convinto anche i più scettici. Chilometro dopo chilometro, recupero dopo recuperosu un campo spesso calpestato da calciatori non comuni. Senza timore, con piglio e sicurezza nei propri mezzi. Come sanno fare i campioni, o comunque quelli che lo diventeranno presto. Da quella gara,Barella è diventato in fretta uno dei leader del centrocampo dell’Inter. Un punto di partenza mica da ridere se consideriamo che il suo allenatore, Antonio Conte, ha messo in discussione gente come Skriniar e Borozovic, che all’interno dello spogliatoio avevano già guadagnato parecchi gradi.