Nicolò Barella è l'uomo perfetto per Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ex Cagliari si sia ormai consacrato anche con le maglie di Inter e Nazionale. Sempre la "Rosea”, spiega come a distanza di qualche mese, forse, Conte non pronuncerebbe più quelle frasi che dopo la sfida di Champions contro il Dortmund aveva rivolto proprio a Barella e Sensi.



“Un’ascesa costante e impressionante. Da bella speranza a leader del presente e del futuro. In Nazionale, certo. Ma soprattutto con l’Inter, dove in pochissimi mesi ha conquistato tutti. Nicolò Barella è ormai una stella luminosa del nostro calcio e si è rivelato elemento perfetto per il credo tattico contiano: qualità e furore all’ennesima potenza e senza mai concedersi una pausa. Riavvolgendo il nastro della scorsa stagione, forse, oggi Antonio Conte non andrebbe a punzecchiare la società con la famosa intervista post Dortmund: «A chi dovrei chiedere esperienza, a Barella che è arrivato all’Inter dopo anni di Cagliari o a Sensi arrivato dal Sassuolo?». Domanda retorica, of course. Anche perché quelle parole in realtà servirono ad alleggerire il peso delle responsabilità che i due talenti italiani avevano già dimostrato di saper portare in giro per l’Europa, come dimostrarono nella sfida del Camp Nou contro il Barcellona”.