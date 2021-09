La partita di oggi sarà fondamentale per capire quantosia definitivamente maturato anche a livello internazionale perché contro lo Shakhtar Donetsk servirà una prestazione top per rilanciare il percorso indopo il ko all'esordio contro il Real Madrid. A prescindere dall'impegno odierno, tuttavia, l'inizio di stagione del centrocampista italiano con la nuova gestione diè di quelle dae, di conseguenza, è sempre più urgentein Serie A sia per(già 5 all'attivo) sia per le(le occasioni da gol anche se non concretizzate, 8 all'attivo) staccando di molto la concorrenza di giocatori che, tra l'altro occupano posizioni in campo più avanzate della sua come Insigne, Dybala, Luis Alberto o Malinovskyi.perchè l'ex Cagliari è in top 15 pere in top 5 per. In fase difensiva rispetto al passato sono calati falli e cartellini mentre è in top 15 pere in top 20 perNumeri in crescita in quasi tutti i fondamentali chel club e la dirigenza ne sono consapevoli e da tempo hanno avviato contatti per il rinnovo del suo contratto firmato ormai due anni fa e che lo vede lontano, almeno dal punto di vista salariale, dai top della rosa.Non c'è fretta, perché la scadenza è fissata ale ci sono altre situazioni più urgenti come blindare Marceloil cui contratto scadrà nel 2022.. Per premiare il ragazzo e cementare un pilastro dell'attuale rosa. Prima però, c'è una serata europea da affrontare.