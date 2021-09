Intervistato da Amazon nel prepartita della sfida di Champions contro il Real Madrid, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella ha parlato anche del suo futuro e delle voci sul rinnovo con tanto di fascia da capitano.



ESORDIO IN CHAMPIONS - "Da quell'Inter-Slavia sono passate tante belle cose, uno scudetto e un Europeo. Ora è l'inizio di un'altra Champions e vogliamo passare il turno".



SFORTUNA - "Negli anni passati siamo stati un po sfortunati, ma stavolta ci proveremo di nuovo a passare i gruppi. Quel tacco per Lautaro contro il Real? Speriamo di farne un altro ancora più bello. Loro sono una grande squadra, noi cercheremo di fare la nostra partita davanti a questo splendido pubblico".



RINNOVO E FASCIA - "Rinnovo e fascia di capitano? Il capitano è Samir, per noi è lui il leader del nostro spogliatoio. Non mi tocca assolutamente questo argomento. Io sono felice per la fiducia del club e provo a ricambiare sul campo".