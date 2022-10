Dopo Barcellona-Inter, Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport.



"Ci sarebbe piaciuto vincere, ma questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere e che è mancato a inizio campionato, portandoci dove non volevamo essere. Ne siamo usciti, con l'entusiasmo di oggi. Ma non è ancora fatta per il girone".



"Questa partita non deve essere una parentesi ma la conferma del lavoro di anni. Il gol è tra i più importanti della mia carriera, terrò la maglia. Vogliamo portare l'Inter più in alto possibile. Oggi è stata una bella prova".



"Ci sono periodi in cui le cose magari non girano e tutto sembra difficile. Con l'aiuto di compagni e società, facendo gruppo, si esce da questi momenti. L'importante è la maglia, la squadra".