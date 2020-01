È Nicolò Barella il primo protagonista di 'Unboxing,' nuovo format di Inter Tv che va alla scoperta della vita dentro e fuori dal campo dei giocatori di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Il basket è la mia seconda passione dopo il calcio. Tutta la mia famiglia mi ha contagiato in questo senso; il mio idolo infatti è Lebron James. Sembra strano per un calciatore avere lui come idolo, ma lo ammiro non solo come giocatore ma anche per la persona che è. Che squadra tifo in Nba? Sono lebroniano, tifo la squadra in cui va Lebron. Ho chiamato anche il mio cane così. Ho studiato bene la storia di Lebron, è il più forte di sempre assieme a Michael Jordan. Lo stimo tanto come persona e professionista, guardandolo ho avuto molti stimoli".