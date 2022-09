Prestazioni altalenanti, all'Inter come in Nazionale. Nicolò Barella è uno dei calciatori che più degli altri pare aver subito il dopo Conte e la sua pagella (voti Gazzetta dello Sport) a giudizio della gara disputata contro l'Inghilterra è nettamente insufficiente.



BARELLA 5: “Niente da rimproverare all'impegno, ma è come se il mood interista lo perseguiti anche in Nazionale. Poca misura nei lanci, poca grinta barelliana, difficoltà a trovare la posizione. Inevitabile il cambio”.