Nicolò Barella conduce l'Inter in semifinale di Coppa Italia e la Gazzetta dello Sport elogia la prestazione del centrocampista azzardando un paragone con un calciatore del passato.



“Tutti ad aspettare Eriksen, ma è rispuntato il vero Barella. L’Inter batte la Fiorentina ed entra nelle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli di Rino Gattuso. Decisivo un bellissimo gol di Nicolò Barella, un destro d’incontro su una palla respinta, cose che in anni lontani abbiamo visto fare a Marco Tardelli. A nostro parere il paragone non è azzardato, Barella è un “Tardellino” per il movimentismo che garantisce e perché schizza all’improvviso dentro la partita e la spacca. “Schizzo”, non ci sia chi pensi male, era il soprannome di Tardelli”.