Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato al Corriere della Sera del rendimento della squadra nerazzurra, a cominciare da Barella, che considera il suo erede.



"Non si può criticare Nicolò, su di lui non ci sono dubbi, ma solo certezze. Forse si sta solo innervosendo perché viene sostituito spesso. Francamente certe scelte non le capisco, uno così in campo deve rimanere fino alla fine. Sì, è un leader naturale. Se giocasse sempre come negli ultimi sei mesi sarebbe da Pallone d’Oro. Attraversa un momento difficile. È un po’ simile a me nel dispendio di energie. Forse ha solo necessità di tirare un po' il fiato. A preoccuparmi di più è l'attacco, specie Lautaro. Adesso ci sono tre partite in cui bisogna fare 10 punti, nel senso che deve vincerle tutte e tre e convincere. Anche per tenere distante la Juventus".