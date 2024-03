Inter, Barella scrive alla curva: il post dopo l'eliminazione dalla Champions League con l'Atletico Madrid

L'eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid ha scombussolato l'ambiente Inter, I nerazzurri partivano dal vantaggio dell'andata ed erano andati avanti anche al Civitas Metropolitano, poi la rimonta della squadra di Simeone ha cambiato le carte in tavola e fatto passare gli spagnoli ai quarti.



IL POST - Tra i protagonisti del match anche il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, autore dell’assist per la rete di Dimarco, Il vicecapitano nerazzurro ha postato sui suoi profili social la foto di uno striscione della curva Nord con la scritta: “Amore è un faro fisso che sovrasta la tempesta“. Un messaggio in vista del finale di stagione in cui l’Inter deve chiudere la fuga scudetto e conquistare la stella.