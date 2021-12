Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla dal palco dei Gazzetta Sports Awards: "Sono contento dell'anello, sono abituato a regalarli a mia moglie e non a riceverli. Gioco in uno sport di squadra, con i miei compagni, senza di loro non sarei nulla e non avrei raggiunto nulla. De Rossi è una leggenda perché negli spogliatoi si lanciava sui tavoli, così è diventato leggenda. È un onore vincere questo premio, specie quest’anno”.



PROSSIMI OBIETTIVI - "Sicuramente basta figli (ride, ndr). Andare al mondiale sarebbe bellissimo, ci sono due ostacoli da superare. Quello è il nostro cammino, ce la metteremo tutta".





LA FOTO CON GLI OCCHIALI DA SOLE DA MATTARELLA - "Sfatiamo un mito. La sera prima siamo rientrati tardi, siamo arrivati in albergo alle 7.30. Poi Daniele (De Rossi, ndr) ha fatto arrivare i cornetti e siamo andati a letto ancora più tardi. Non avevo bevuto niente, era solo stanchezza e ho messo gli occhiali, di Florenzi, per le foto. Poi la sera dopo ci siamo divertiti chiaramente, ma lì non avevo bevuto niente".





SCUDETTO - "Scudetto-bis? Sicuramente vogliamo difendere quello scudetto, vogliamo la seconda stella. Poi il campionato è lungo e quest'anno è combattuto e difficilissimo. Ma è normale, siamo l'Inter e vogliamo vincere. E' la storia del club. L'anno scorso è stato intenso e bellissimo, ma penso che tutto parta dalla sconfitta in finale d'Europa League dell'anno prima. Da quel ko è partito tutto il lavoro che stiamo portando avanti anche ora. Vogliamo la seconda stella".