L'Inter di Inzaghi festeggia un altro titolo, la Coppa Italia conquistata contro la Fiorentina, e si coccola i suoi gioielli, sempre più prossimi al rinnovi. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono il presente e il futuro dei nerazzurri ed entrambi, nel post partita dell'Olimpico, hanno confermato di essere vicini alla firma. "Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Io e la società siamo sulla stessa lunghezza d'onda, penso che continueremo insieme e sono felice", ha detto il difensore in conferenza stampa. Gli ha fatto eco il centrocampista a Sky Sport: "Sapete che sono molto contento di essere all'Inter, sento l'amore dei nostri tifosi, non si può spiegare a parole, siamo vicini al rinnovo e sono contento di continuare il mio sogno all'Inter".



DETTAGLI - Per entrambi pronto un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, la differenza sta nella durata: fino al 2027 per Calhanoglu, fino al 2028 per Bastoni.