Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla alla Repubblica dei suoi idoli: "Sergio Ramos. Ammiro tutto di lui, come sta in campo, la personalità. Per il compleanno mi ha regalato la sua maglia. Ho anche potuto parlarci. Cosa ci siamo detti? Bella domanda, parlava spagnolo... Ma ho percepito la persona, oltra al giocatore. Come Materazzi".