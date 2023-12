Giornata di lavoro alla Pinetina. Non per tutti, visto che Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il pesante successo di Napoli, ma per Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, ai box per infortunio. L’azzurro e il francese hanno regolarmente svolto il programma di riabilitazione previsto dallo staff medico e, compatibilmente con i tempi previsti, stanno provando ad accelerare i rispettivi rientri. Bastoni è al lavoro per esserci sabato contro l'Udinese, per l'ex Bayern Monaco saranno necessarie altre due settimane. L'obiettivo è rivederlo almeno in panchina contro il Lecce, il 23 dicembre.



DUMFRIES E DE VRIJ - Per quanto riguarda De Vrij e Dumfries, sostituiti per problemi muscolari durante la sfida contro il Napoli, verranno sottoposti a esami strumentali martedì mattina alla clinica Humanitas di Rozzano. Inzaghi spera di ricevere buone notizie, prima della fine dell'anno l'Inter giocherà contro Udinese, Lazio, Lecce e Genoa in campionato, Real Sociedad in Champions League e Bologna in Coppa Italia.