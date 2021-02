Alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Sky.



“Siamo consapevoli della pesantezza di questi tre punti ma lo eravamo già prima dei risultati di ieri. Abbiamo solo il campionato e vogliamo dare tutto. Sicuramente la squadra è molto forte, non devo dirlo io, hanno tante armi per metterci in difficoltà ma proveremo a vincere anche stasera, entrando in campo cattivi per fargli capire che non deve essere la loro serata”.