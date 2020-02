Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni parla a Inter TV prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli: "Abbiamo tanta voglia di tornare ad alzare un trofeo dopo diversi anni, il nostro obiettivo è andare avanti in questa competizione. Derby? Molto difficile restare fuori: primo tempo duro, nella ripresa c'è stata una goduria sugli spalti. Non è facile restare fuori dal campo, sono contento di tornare a disposizione. Il Napoli è una grande squadra con grandi attaccanti, faremo di tutto per fermarli".