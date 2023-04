Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato dalla consueta conferenza stampa all'interno dello stadio Da Luz di Lisbona.



Siete a 4 partite dalla possibilità di giocare una finale di Champions. Avete la consapevolezza di essere in prossimità di un traguardo così?

“È una grande occasione per noi, ma andiamo a giocare con la gioia che questo sport ci porta, anche se spesso partite così danno tensione”.



In Champions vi sentite più forti?

“Diamo il 100% in tutte le competizioni, sappiamo di avere sprecato tante occasioni ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento o approccio. Domani dobbiamo mettere cattiveria e agonismo”.



Come avete preparato questo test

“Nel calcio moderno la fase difensiva deve farla tutta la squadra. Il Benfica ha un bagaglio offensivo di grande qualità ma non li temiamo come non abbiamo temuto Barcellona e Bayern”.



Gara spartiacque

“Ci può dare tanto dal punto di vista mentale. La risposta è sì”.



Come arrivi a questa partita?

“La sto affrontando con grande serenità, le vivo tutte come partite di calcio. L’aspetto del rinnovo non mi dà fastidio perché se ne occupa il mio procuratore insieme al club e non ci sono problemi”.



Perché non concretizzate le occasioni create?

“Abbiamo sprecato occasioni che se realizzate parleremmo di un’altra Inter. L’importante è non aver mai sbagliato atteggiamento”