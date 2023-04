Avanti con fiducia. L’Inter prosegue nella negoziazione con gli agenti diper cercare di prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Una priorità assoluta nell’agenda di Beppe Marotta che vede nel classe 1999 il perno sul quale costruire la difesa del futuro. Una convinzione che è diventata anche una necessità con l’ormai prossimo addio di Milan Skriniar.Alessandro Bastoni attualmente percepisce uno stipendio netto di 2,8 milioni e punta a un sostanzioso adeguamento. La sensazione è che sipiù bonus, le parti sono in contatto per cercare una svolta.L’Inter è consapevole che arrivare a un accordo sarà fondamentale anche per spegnere i rumours che arrivano dall’Inghilterra. IlAlessandro Bastoni attende una chiamata per mettere la firma sul nuovo contratto, l’Inter è in cima ai suoi desideri per il futuro.