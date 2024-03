Inter, Bastoni in Premier League? Spunta la valutazione monstre

51 minuti fa

Alessandro Bastoni è uno dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi e ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Eppure, secondo La Gazzetta dello Sport, rischia di diventare la cessione principe dell'estate nerazzurra.



Di club interessati al numero 95 ce ne sono e non pochi, secondo quanto viene riportato, soprattutto in Inghilterra. Zhang e i suoi uomini mercato decideranno di resistere come due anni fa con Skriniar oppure, di fronte a un’offerta monstre, lo sacrificheranno come successo con Hakimi e Lukaku (tre estati fa) o con Onana (ad agosto scorso)? La domanda è lecita. Chiara, invece, è la valutazione del centrale azzurro: costa almeno 70 milioni.