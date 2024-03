La sconfitta ai rigori contro l'Atletico Madrid che è costatal'eliminazione dalla Champions League resta un boccone difficile da digerire per i giocatori e i tifosi nerazzurri, fra questi c'è anche il difensoreche attraverso il proprio profilo instagram ha voluto mandare un messaggio a tutta la tifoseria interista.Questo il testo del messaggio: “La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra! Sapremo reagire come una famiglia! Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter" unita poi a due cuori nerazzurri.