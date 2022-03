Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Dazn prima della sfida con la Fiorentina: "De Vrij e Brozovic sono fondamentali per noi, ci mancheranno ma abbiamo un gruppo forte con giocatori in grado di sostituirli: faranno sicuramente bene oggi".



CLASSIFICA - "Ci abbiamo pensato forse troppo in questi mesi e non sta andando bene. Concentriamoci su noi stessi, se vinciamo e facciamo bene potremo tornare in vetta".



DOVE STARE ATTENTI - "La Fiorentina ha qualità davanti con giocatori rapidi e forti nell'uno contro uno, dovremo stare attenti perché in questo punto della stagione nessuna partita è facile".