Nello speciale DAZN sullo scorso campionato è presente anche la voce del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni:



“Dal 75esimo del derby in poi è cambiato il campionato: per noi era importante vincere con il Milan, quella sconfitta ha cambiato la stagione. Potevamo andare a +10 con la sfida che avevamo da recuperare. Il Milan è stato bravo poi a vincere con continuità nel finale di campionato. Noi siamo comunque contenti: per Inzaghi non era facile arrivare qui ma ha trovato un gruppo disposto a mettersi al lavoro, ascoltarlo e seguire le sue indicazioni”.